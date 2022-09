Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi encontrado morto no domingo (11) dentro de uma fornalha, em Ibiporã, no Norte do Paraná. O corpo estava em estado avançado de decomposição e foi localizado na área rural do município.

Segundo a Polícia Militar (PM), um morador sentiu um cheiro forte próximo ao local e acionou os policiais. A pessoa encontrada estava com documentos de um idoso, de 68 anos, que ainda não foi identificado.

O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina foi acionado no local para recolher o corpo. Não há informação se o homem apresentava sinais de violência.