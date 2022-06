Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O mundo ainda tem jeito! Olha o que esse passageiro fez ao saber que o motorista de aplicativo, Renato Santos, 38 anos, está enfrentando problemas para fazer o tratamento da esposa, com câncer de mama.

Gilberto Eduardo, 20 anos, o anjo dessa história, se comoveu com o cartaz colado no banco do carro de Renato. Ele pedia contribuições para o tratamento da esposa Acácia, 39 anos e vendia trufas para arrecadar dinheiro.

Tocado com a situação, Gilberto mobilizou a internet e conseguiu levantar, em apenas um dia, R$ 11 mil para ajudar o motorista. Após a corrida, Gilberto compartilhou a imagem nas redes sociais, levantou o dinheiro e entregou para Renato.

Anjo da história

O caso aconteceu em Aracaju, Sergipe.

Gilberto contou que trabalha fazendo cobertura de shows em seu estado e pediu a corrida. Foi quando viu uma plaquinha pendurada no banco com a seguinte mensagem:

“Venho aqui incomodar vocês por um só motivo. Minha esposa foi diagnosticada com câncer e a situação está muito difícil. Por isso, ofereço a vocês meu simples produto, que é (sic) trufas para nos ajudar por apenas R$ 2 a unidade, ou R$ 5 por três. Desde já agradeço a todos. Deus abençoe aos que puderem e aos que não puderem também, muito obrigado a todos”.

O jovem decidiu buscar ajuda nas redes e no dia seguinte, a publicação já tinha alcançado 95 mil pessoas, com o valor cheio arrecadado.

“Eu não aguentei, fiquei com o coração muito apertado, porque eu não podia fazer nada, também não tenho as melhores condições de vida”, disse Gilberto.

E ajudou muito

Com o valor, Renato contou que além de pagar o exame, conseguiu pagar água, luz, fez uma compra na feira e pretende dar entrada em um carro, porque trabalha com um veículo alugado atualmente.

“Não tenho nem o que dizer… vou ficar devendo minha vida a ele”, agradeceu.

Dificuldades

Desempregado e trabalhando apenas como motorista de aplicativo, Renato passou a vender trufas. Ele chega em casa à noite para fabricar os doces artesanais e vender por R$ 2 no carro, enquanto dirige.

Ele estava tentando juntar R$ 900 para pagar os exames da esposa, já que pelo SUS demorariam dias.

Acácia já passou por 16 sessões e perdeu 23kg. Há 22 dias, ela retirou a mama direita.