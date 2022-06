Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi morto com golpes de enxada na manhã deste sábado (25), em Irati, na região central do Paraná. A vítima, de 27 anos, foi golpeada na cabeça. O caso aconteceu por volta das 7h, no Jardim Planalto.

O suspeito do crime, um homem de 43 anos, foi localizado por moradores. Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi agredido pelos moradores e chegou a ficar desacordado.

O homem foi socorrido, mas sem gravidade. Depois da liberação do atendimento médico, ele foi preso em flagrante e levado até a delegacia. No local, segundo a polícia, ele confessou o crime.