No dia 4 de maio, a cidade de Jacarezinho/PR será o ponto de partida para um passeio emocionante sobre duas e três rodas. O evento comemora os 72 anos do 2º Batalhão de Polícia Militar e os 9 anos do Motoclube Guardiões do Asfalto, reunindo motociclistas de toda a região para uma jornada cheia de aventura e belas paisagens.

Um percurso de tirar o fôlego

O passeio de motos e triciclos partirá de Jacarezinho, percorrendo estradas panorâmicas do Norte do Paraná até chegar a Ribeirão Claro. A trajetória promete uma experiência única, culminando no destino final: a Prainha da Cachoeira, um verdadeiro paraíso natural perfeito para relaxar e curtir o dia.

Música, sorteios e gastronomia

Além do passeio emocionante, os participantes poderão aproveitar diversas atrações na Prainha da Cachoeira:

Show ao vivo com a banda Sociedade Anônima, trazendo muita energia ao evento.

✔ Sorteio de brindes exclusivos para os motociclistas presentes.

✔ Praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

✔ Um encontro especial para os apaixonados pelo motociclismo, promovendo amizade e integração entre os participantes.

Informações e inscrições

Para detalhes sobre horários, pontos de encontro e inscrições, entre em contato com Charles Rogel pelo telefone (43) 99109-0131 .

Acompanhe as novidades nas redes sociais do Motoclube Guardiões do Asfalto e do 2º Batalhão de Polícia Militar .

Dicas essenciais para os motociclistas

✅ Faça uma revisão completa na moto antes da viagem para evitar imprevistos.

✅ Utilize equipamentos de segurança, como capacete, luvas e jaqueta.

✅ Respeite as leis de trânsito e conduza uma condução responsável.

✅ Prepare-se para o clima, levando capa de chuva, protetor solar e óculos de sol.

✅ Leve água e lanches leves para manter a energia durante o passeio.

✅ Aproveite o evento! Faça novas amizades e curta cada momento da jornada.

Compartilhe com os amigos motociclistas e participe das rodas dessa grande festa sobre duas.