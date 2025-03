Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na noite de quarta-feira (26) na PR-092, no quilômetro 272, no município de Siqueira Campos/PR. O sinistro, ocorrido por volta das 19h50, envolveu uma caminhonete Ford F100 com placas de Santo Antônio da Platina-PR e um caminhão VW 28.460, tracionando um semirreboque, ambos com placas de Santana do Parnaíba-SP.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o relato do condutor do caminhão, ambos os veículos trafegavam no sentido crescente da rodovia quando, ao atingirem o km 272, se envolveram na colisão.

O condutor da Ford F100, identificado como L.E.P., de 75 anos, sofreu ferimentos e foi prontamente socorrido pela ambulância da concessionária EPR Litoral Pioneiro, sendo encaminhado ao hospital de Siqueira Campos. Uma passageira da caminhonete, N.C., de 60 anos, também ficou ferida e recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo igualmente levada para a unidade hospitalar local.

O condutor do caminhão, N.G.H.G., de 28 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool (0,00 mg/l).

A equipe de atendimento permaneceu no local do acidente até as 23h45, realizando a sinalização da área para garantir a segurança dos demais motoristas que trafegavam pela rodovia. A ação visava prevenir novos acidentes, uma vez que um dos veículos envolvidos ocupava parcialmente uma faixa de rolamento. A remoção do veículo da pista foi realizada por um guincho da EPR.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) deverá investigar as circunstâncias da colisão para determinar as responsabilidades.