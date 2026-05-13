O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou nesta terça-feira (12) o resultado da licitação para pavimentar trecho da PR-151 entre Sengés, nos Campos Gerais, e São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro.

Foi declarado vencedor o Consórcio Construtor Sengés PR-151, composto pelas empresas Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., Ellenco Construções Ltda. e Afirma Evias Engenharia e Tecnologia Viária Ltda., com a proposta negociada de R$ 46.704.504,97, e por ter sua documentação habilitada por comissão de contratação do DER/PR. Com a publicação, tem início prazo para interposição de recursos pelas demais participantes. O DER-Paraná é uma autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

A obra vai contemplar 7 quilômetros da rodovia, entre o km 173+538 e o km 166+538. Será executado o pavimento asfáltico, com base de brita graduada simples e sub-base de macadame seco, substituindo o atual leito de revestimento natural. A pista terá duas faixas de tráfego de 3,5 metros cada, além de acostamentos com 2 metros de largura em ambos os lados.

Serão feitas adequações nos acessos a propriedades lindeiras e a estradas rurais, com faixas de transição, aceleração e desaceleração, facilitando o acesso de comunidades locais à rodovia.

Duas pontes no trecho serão demolidas e substituídas por galerias celulares de concreto, mais adequadas para a nova pavimentação. Além disso, serão implantados sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal, sinalização vertical e tachas refletivas. Haverá, ainda, plantio de grama nos espaços laterais, entre outras melhorias.

O edital prevê seis meses para elaboração do projeto básico e projeto executivo de engenharia, seguidos por 12 meses para a realização da obra. Ele utiliza como base um anteprojeto que foi elaborado pela Prefeitura de Sengés, doado ao DER/PR.