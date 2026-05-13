A Prefeitura de Santo Antônio da Platina (PR), por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Departamento Municipal de Transporte Escolar, realizará nesta sexta-feira (15), a partir das 8h, a segunda vistoria técnica da frota escolar em 2026. A ação acontecerá no pátio da Faculdade Fanorpi, nas dependências da Efapi.

A iniciativa faz parte do novo modelo de fiscalização adotado pela gestão municipal 2025/2028, que ampliou o número de inspeções anuais dos veículos escolares, podendo chegar a quatro fiscalizações por ano. O objetivo é fortalecer o monitoramento da frota e garantir mais segurança no transporte dos alunos da rede municipal.

Frota escolar passará por inspeção completa

Ao todo, aproximadamente 33 veículos entre ônibus e vans serão submetidos à vistoria técnica. Durante a fiscalização, serão avaliadas as condições:

Mecânicas;

Elétricas;

Estruturais;

Internas dos veículos.

Os automóveis são utilizados diariamente no transporte de estudantes das áreas urbanas e rurais do município.

Segundo o diretor do Departamento de Transporte Escolar, Silberto Aparecido Mauso, a medida busca assegurar maior tranquilidade para pais, alunos e profissionais da Educação.

“Estamos realizando um acompanhamento muito mais rigoroso da frota. Nosso objetivo é oferecer cada vez mais segurança aos estudantes, garantindo que todos os veículos estejam em perfeitas condições de uso”, destacou.

Transporte escolar percorre quase 40 mil quilômetros em 20 dias

Os números do transporte escolar em Santo Antônio da Platina demonstram a dimensão do serviço prestado no município.

De acordo com a Prefeitura:

Veículos terceirizados percorrem cerca de 37.980 quilômetros em apenas 20 dias letivos;

A frota municipal roda aproximadamente 2.380 quilômetros no mesmo período.

Além dos veículos terceirizados, o município também utiliza cinco ônibus escolares da frota própria, os chamados “amarelinhos”, que auxiliam no atendimento das rotas urbanas e rurais.

Segurança no transporte escolar é prioridade

A ampliação das fiscalizações reforça o compromisso da administração municipal com a segurança dos estudantes e a qualidade do transporte escolar oferecido diariamente.

A expectativa da Secretaria de Educação é que as inspeções preventivas reduzam riscos e garantam melhores condições de circulação para toda a frota utilizada no atendimento dos alunos.