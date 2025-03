A personal trainer Tatiane Silva morreu aos 41 anos, após ter uma parada cardiorrespiratória em Cascavel, no oeste do Paraná, durante a madrugada de domingo (9). Ela fez aniversário há pouco mais de um mês. A morte dela comoveu amigos e familiares nas redes sociais durante o fim de semana.

Conforme as informações do portal aRede, Tatiane chegou a ser socorrida pelos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não conseguiu ser reanimada e acabou não resistindo.

O corpo dela foi sepultado na manhã desta segunda-feira (10), no Cemitério Cristo Redentor. Segundo informações de pessoas próximas à personal trainer, ela não tinha filhos.

Morte de personal trainer causa comoção

As redes sociais foram tomadas por mensagens de despedida para Tatiane. Muitos amigos e alunos aproveitaram para se despedir da personal trainer que morreu de infarto. Veja abaixo alguns relatos:

“É triste pensar que a vida é um sopro, temos que amar aqueles que estão perto que independente da idade, não sabemos quando vamos embora. Apesar de distantes, sentimos tanto quanto aqueles que têm intimidade. Não é justo uma mãe enterrar um filho ainda mais tão jovem. Descanse em paz”, disse um homem.

Além disso, uma amiga descreveu Tatiane como uma pessoa com um grande coração e falou sobre as lembranças com ela. “Que saudade sentiremos de você, Tati! Pessoa incrível e de coração gigante”, descreveu.