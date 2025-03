Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que dois carros passam em alta velocidade na BR-153, em Imbituva, nos Campos Gerais, no domingo (9). No vídeo é possível ver também o momento em que o Gol branco perde o controle e roda na pista. A polícia investiga se os motoristas estariam disputando racha.

O acidente causou a morte do passageiro do Gol, um adolescente, de 16 anos, e deixou o motorista do veículo gravemente ferido. O condutor da Saveiro, que estava disputando o suposto racha, fugiu do local e deve responder por homicídio culposo e omissão de socorro.

Conforme o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR) Mikail Moss Horodecki, os dois veículos teriam saído de um encontro de carros rebaixados que acontecia na cidade.

“A Polícia Civil está investigando um trágico acidente ocorrido no perímetro urbano da BR-153, onde dois veículos promoveram uma disputa de racha após saírem do encontro de carros rebaixados, sendo que um adolescente morreu no local e o condutor do veículo Gol branco permanece internado em estado grave. O condutor do veículo Saveiro fugiu do local e por isso deve responder tanto pelo homicídio culposo praticado durante a disputa de racha como pela omissão de socorro”, explica o delegado.

Veja o momento do acidente em que os dois veículos passam em alta velocidade durante suposto racha