Um cachorro de pequeno porte foi resgatado de um carro estacionado debaixo de sol forte, na Avenida Normando Tedesco, na Barra Sul de Balneário Camboriú, no Litoral de Santa Catarina. Uma equipe da Polícia Militar flagrou o animal trancado dentro do veículo na tarde desta sexta-feira (27), quando as temperaturas chegaram a 30ºC na cidade. O cachorro tentava de proteger do sol embaixo de um dos bancos e já estava ofegante quando foi encontrado.

Segundo a PM de Santa Catarina, o carro tinha placas da Argentina e o dono do pequeno cãozinho foi localizado e preso em flagrante por maus-tratos aos animais. Os policiais relataram que o proprietário do automóvel tinha deixado uma pequena fresta aberta do vidro, mas que isso não dispersava o calor intenso no interior do carro.

Segundo o portal ND+, os policiais utilizaram um instrumento para forçar o vidro do veículo e destravar a porta para fazer o resgate do animal