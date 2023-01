Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Que coisa mais linda! Um golfinho salvando um cão caramelo que caiu no mar e estava fugindo de tubarões está comovendo internautas no mundo inteiro.

E para completar o serviço, ele nada com o cachorro no dorso até o barco, de onde o canino caiu. O vídeo, que voltou a viralizar no Twitter esta semana, é tão fofo que já tem quase meio milhão de visualizações no Twitter.

O que pouca gente sabe é que o resgate faz parte do filme “Zeus & Roxanne: Quase Feitos um Para o Outro”, de 1997. As imagens do golfinho salvando o cão caramelo trazem uma mensagem linda sobre a empatia e solidariedade entre animais.

Fugindo de tubarões

O cão chamado de Zeus, que aparece lutando para nadar em meio aos tubarões, foi pego pelo golfinho e levado de volta ao barco. Chegando lá, ele foi ajudado pela bióloga marinha Mary e tudo terminou bem.

Embora seja ficção, o vídeo mostra que os animais podem ser incrivelmente bondosos e protetores uns com os outros, mesmo entre espécies diferentes. Principalmente em se tratando de golfinhos.

Ator nato

E o golfinho foi um verdadeiro herói de cinema! Só faltou a capa! (rs)

Um ator e tanto que ensina nas telas uma verdadeira lição de amor e altruísmo.

A cena é curtinha, mas deixa forte exemplo da importância de proteger e cuidar dos animais e do meio ambiente em geral.

Respeito, empatia e solidariedade cabem em qualquer lugar, não é mesmo? Inclusive no mundo animal. Ou seria melhor dizer “inclusive entre os humanos”?

Assista ao vídeo que voltou a viralizar: