A Polícia Civil do Paraná (PCPR) comemorou neste mês sete anos de criação do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), que realiza voos de policiamento de repressão qualificada.Durante os últimos sete anos, o grupamento possibilitou que a PCPR expandisse a sua atuação através do reforço aéreo, participando de operações exclusivas e programadas para cumprimento de mandados por todo o Paraná.

Em 2022, houve 539 voos em apoio às operações da própria instituição e da Polícia Federal, além do transporte de órgãos, em conjunto com a Divisão de Transporte Aéreo da Casa Militar do Governo do Estado. Em 2021, foram 386 missões contabilizadas, ou seja, houve aumento de 39,6% no número de missões realizadas na comparação com o ano anterior.

O delegado da PCPR e chefe do GOA, Renato Coelho de Jesus, conta que o grupamento de operações aéreas tem realizado inúmeros apoios às unidades de execução da polícia judiciária. “Conseguimos, através das aeronaves, prestar apoio no cumprimento de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, perseguições policiais e outras diversas atividades fins da Polícia Civil. É um recurso extremamente ágil que possibilita imediato cumprimento de medidas por parte das autoridades policiais”, afirma.

Desde que iniciou os trabalhos, em 2016, a unidade dispõe de dois helicópteros R44, um helicóptero Bell 407, um avião Beecheraft modelo Baron B58 e um helicóptero Eurocopter AS 350, locado.Atualmente, o GOA conta com três comandantes, cinco copilotos e três operadores aerotáticos para os helicópteros. Além deles, são mais dois copilotos em ascensão para comandantes de aeronave de asa fixa (avião).