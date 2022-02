Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Reunião convocada pelo prefeito Marcelo Palhares (PSD), ocorreu na tarde de quinta-feira (03), no seu gabinete e teve a participação dos vereadores, Antonio Neto (PSD), Betão da Curva (PSD), Dorival de Souza “Val” (PDT), Edilson da Luz (DEM), Luciane Alves (PSD) e Zola (PSC). O encontro teve como pauta principal fazer um planejamento para 2022 entre os poderes, visando colocar em prática projetos para elevar a qualidade de vida da população em todas as áreas.

Durante a reunião discutiu-se ações, projetos foram apresentados aos parlamentares e dúvidas entre ambas as partes puderam ser sanadas, estreitando o relacionamento entre o legislativo e executivo, que em 2022 trabalharão em conjunto, visto que o foco é o cidadão. Durante o exercício desse ano sempre que necessário haverá reuniões entre os poderes.

Os representantes do legislativo destacaram a importância desse encontro, no qual se teve a oportunidade de traçar as perspectivas para o ano de 2022, pois foi possível antecipar diversos assuntos que serão matéria legislativa e estabelecer as primeiras conversações sobre pautas essenciais para otimização e fortalecimento do serviço público.