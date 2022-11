Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os prefeitos pertencentes a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) solicitaram recentemente mais policiais militares para a área de abrangência da entidade. O pedido foi realizado durante reunião da instituição ao Major Jaquetti, do 2º BPM.

“Atualmente estamos com uma escola de polícia que está sendo realizada no 2º Batalhão da Polícia Militar. Seria importante que esses novos formandos ficassem em nossa região para suprir a necessidade do aumento da segurança nas cidades”, assinalou Luiz Henrique Germano, presidente da Amunorpi e prefeito de Siqueira Campos. Ele ainda destaca que o Governo do Estado disponibilizou aos municípios viaturas policiais para atendimentos em todo o Norte Pioneiro.

Outro prefeito que abordou a situação foi Reginaldo Vilela, de Joaquim Távora. “A escola conta com aproximadamente 60 alunos. Seria importante que eles possam ficar atendendo o Norte Pioneiro”, analisa.