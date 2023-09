Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Inaugurou oficialmente ontem , 21, em Santo Antônio da Platina o parque urbano Joaquim Geraldo da Silva, no residencial Eunice Eleutério. O parque foi instalado num antigo fundo de vale local e conta com uma área de quase 15 mil metros quadrados.

A obra é uma realização da prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, com apoio financeiro do Governo do Estado, totalizando mais de R$1,2 milhões em investimento. Parque infantil, quadra de areia, campo de futebol, pista de caminhada e um quiosque compõem a estrutura do parque, que teve a construção iniciada em junho do ano passado e foi concluída nesta semana. O local tem sido há dias ponto de encontro e lazer para famílias de todas as partes da cidade.

“Quero agradecer o apoio de todos que trabalharam na construção deste parque, que é a realização de um grande sonho. Há tempos olhávamos essa região como um fundo de vale que nos dava muito trabalho para manter limpo e hoje temos a oportunidade de inaugurar este parque”, agradeceu o secretário Luis Carlos da Silva.

A inauguração teve a presença do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, um dos viabilizadores dos recursos para a construção do parque urbano. “É uma honra estar trabalhando junto ao prefeito Zezão e toda equipe da prefeitura e poder ter um parque como este e que ainda homenageia um homem de grande importância para a cidade como foi o Joaquim Geraldo”, declarou o deputado.

É impossível nominar quantas pessoas teríamos que agradecer por terem contribuído para a inauguração deste parque hoje. Começamos a investir no lazer com a instalação de pequenos parques infantis no centro da cidade que fizeram muito sucesso e diante disso então identificamos a necessidade de um espaço maior como o parque urbano, além de outros espaços já distribuídos pela cidade. É uma satisfação ver o nosso trabalho trazendo frutos para a sociedade”, discursou o prefeito José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão.

Esteve presente na inauguração Ana Clara Barbosa da Silva e Guilherme Barbosa da Silva, filhos do Joaquim Geraldo da Silva, que teve o parque nomeado em sua homenagem, por meio de propositura do vereador José Jaime Paula Silva, o Mineiro.

Também participaram o chefe regional do Instituto Água e Terra (IAT) Marcos Antônio Pinto, a vereadora Mirian Montanheiro e o vereador Odemir Jacob, o chefe regional da Emater Maurício Castro Alves, secretários e diretores municipais e o padre José Antônio, que celebrou a benção no local.

Joaquim Geraldo da Silva, filho de Antônio Fernandes da Silva e Maria da Gloria Cassarotti da Silva, foi nascido em Santo Antônio da Platina no bairro Taquaralzinho em 04 de Novembro de 1960 e faleceu no dia 19 de Maio de 2015. Casou-se com Maria Aparecida Barbosa da Silva e teve dois filhos: Guilherme Barbosa da Silva e Ana Clara Barbosa da Silva.

Trabalhou na agricultura no bairro Taquaralzinho até 1986, após esse período mudou-se para a cidade e foi proprietário de um comercio na antiga rodoviária. Em 2001, juntamente com alguns membros da Igreja Católica e o Pároco Frei Clemente Ventramim, foi o fundador da Associação de Promoção Humana que iniciou os trabalhos de conscientização do projeto “Lixo que não é lixo” para a reciclagem e o atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade, a mesma desde 2001 vem prestando um trabalho de extrema importância para a conscientização e preservação do meio ambiente. Também exerceu o cargo de conselheiro tutelar de 2004 a 2007.

Geraldo também foi o idealizador da tradicional Festa do Milho que é realizada todos os anos pela Associação de Promoção Humana. Foi uma pessoa extremamente religiosa, Ministro da Sagrada Comunhão e membro do Movimento Familiar Cristão, sempre preocupado e ajudando as pessoas mais necessitadas, esposo e pai exemplar, muito dedicado na questão ambiental e de maneira especial na questão da reciclagem.