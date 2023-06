Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A chuva que atinge o Paraná esta semana pode ficar ainda mais intensa, vir acompanhada de ventania e ressaca no litoral a partir desta quinta-feira (15).

A previsão do Climatempo indica que a formação de um intenso ciclone extratropical na costa do Sul do Brasil vai causar tempo severo, com potencial para temporal no centro-leste do Paraná. Temporais concentram grande volume de chuva em curto espaço de tempo.

Nesta quinta-feira (15), as rajadas podem se aproximar de 70 km/h. Mas na sexta-feira (16), com o aprofundamento do ciclone, o vento deve se intensificar no litoral.

A Climatempo alerta ainda para o risco de enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, queda de árvores e destelhamentos. O mar já está agitado e os ventos do ciclone podem intensificar, alerta o instituto.