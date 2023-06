Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista de 45 anos morreu em acidente na PR-585, em São Pedro do Iguaçu, na tarde de terça-feira (13).

O piloto seguia pela rodovia, sentido Toledo, quando no quilômetro 118 perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu contra um barranco e parou em uma valeta. Ele não resistiu aos ferimentos. O corpo do motociclista foi levado para o Instituto Médico Legal.

A motocicleta que ele conduzia ficou com a frente bastante danificada. Chovia no momento do acidente. A Polícia Militar Estadual atendeu o acidente.