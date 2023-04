Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma professora de uma das áreas mais carentes do Distrito Federal comprou 287 ingressos de cinema para levar todos os alunos da escola pública em que leciona na Estrutural, a 19 km do centro de Brasília. A ideia cheia de empatia teve um motivo mais profundo do que se pensa.

A professora decidiu levar os estudantes para assistir a animação Super Mario Bros, depois da onda de medo por ataques em colégios. O momento em que Cinthia Lopes, de 31 anos, pede os ingressos foi gravado em vídeo e viralizou no TikTok com 900 mil visualizações em menos de um dia no ar.

“Eu queria proporcionar um momento feliz para essas crianças. Esse projeto só foi possível por meio de uma parceria com a LedMe e o Perdidos no Multiverso, que abraçaram meu sonho e tornaram possível que a gente leve esses pequenos para assistir ao filme nas telonas. Sem eles, não seria possível custear mais de R$ 8 mil em ingressos”, agradeceu.

A compra dos ingressos demorou

Segundo a professora, a atendente levou mais de duas horas para selecionar os ingressos. Mas ela disse que a espera não foi nada perto da alegria de proporcionar às crianças o sonho de ir ao cinema, pela primeira vez na vida.

Nas imagens, é possível ver Cinthia chegando à bilheteria do cinema com um maço de vouchers que ela recebeu das empresas que viabilizaram o passeio às crianças.

“Ainda bem que a equipe do cinema foi muito solícita e abriu um caixa só para me atender. Mas teve muita gente de cara feia enquanto eu era atendida, por conta da demora”, disse.

Cinthia é professora do 1º ano do Ensino Fundamental, na Escola Classe 1 da Estrutural, crianças de 6, 7 e 8 anos, em geral.

O grande dia dos alunos no cinema

Nesta terça-feira (18/4), os alunos do 1º ano vão poder conhecer o universo do personagem de animação Super Mario no cinema.

“Quando contamos da oportunidade, nenhuma das crianças acreditou, pois muitos pensaram que teriam que pagar”, disse. “[Quando] explicamos que seria de graça, muitos choraram de emoção. São alunos que talvez nunca tivessem oportunidade de conhecer o cinema de outra forma.”

Para garantir a segurança de todos os alunos, a direção da escola vai contar com o apoio da Polícia Militar do DF e de um ônibus escolar que levará as crianças ao cinema, além dos professores que acompanharão de perto os pequenos.

“Os policiais farão a escolta do transporte até chegar no shopping. Mas a gente espera que ocorra tudo bem. Quero que seja um dia incrível e marcante na vida deles. O cinema também está ajudando com a logística de organização da ação social”, ressalta.

A professora conta que ficou surpresa com o engajamento dos internautas no vídeo publicado no TikTok. E ela explicou o motivo de ter gravado as imagens:

“A ideia de gravar era para divulgar as empresas que me ajudaram a realizar essa ação. Não imaginei que teria uma repercussão tão positiva. Muitas pessoas apareceram através do vídeo querendo ajudar de alguma forma. Fiquei muito feliz”, disse a professora.

O filme

A animação conta a história de Mario, um encanador, e do irmão Luigi. Os dois, um certo dia, vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach. Ali se envolvem em mil aventuras porque dos Koopas faz de tudo para conseguir dominar o local.

O Filme alcançou uma bilheteria de mais de US$ 500 milhões mundialmente.

Veja a professora fazendo a compra dos ingressos no cinema: