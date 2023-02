Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O CastraPet Paraná – Programa de Esterilização de Cães e Gatos encerrou a agenda de janeiro após passar por 26 cidades, totalizando 3.664 atendimentos de cães e gatos de forma gratuita. A ação é do Governo do Estado, executada pelo Instituto Água e Terra (IAT), em parceria com os municípios.

A castração dos animais de estimação contribui para a redução do abandono de filhotes nas ruas, que em sua maioria passam fome, são vítimas de maus-tratos e acidentes no trânsito, além de contribuir para a diminuição de zoonoses. Desde o início do programa, em 2019, 181 municípios já foram atendidos e 24.003 animais castrados, entre cães e gatos.

As cidades contempladas nesse mês foram São Mateus do Sul, Rio Azul, Inácio Martins, Apucarana, Bituruna, Arapongas, Querência do Norte, Califórnia, Honório Serpa, Marilândia do Sul, Tamarana, Guaraniaçu, Boa Vista da Aparecida, Rio Bom, Novo Itacolumi, Faxinal, Ariranha do Ivaí, Santa Terezinha de Itaipu, Itaipulândia, Iretama, Nova Tebas, Santo Antônio do Sudoeste, Realeza, Enéas Marques, Verê, Itapejara do Oeste e Sulina.

O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge, ressalta a eficiência e o reconhecimento do programa. “Nos últimos quatro anos o Paraná foi colocado na vanguarda das iniciativas de saúde única. O Castrapet auxilia os municípios no controle da população de animais nas ruas, promovendo o bem-estar dos animais e também da população”, afirma.

Em Realeza, no Sudoeste do Estado, 101 pets foram castrados em janeiro. Michele dos Santos, secretária de Agricultura e Meio Ambiente do município, reafirma a importância do programa para a população. “O CastraPet foi muito bem recebido em todos os municípios e também em Realeza. Aqui nós recebemos animais de tutores, de protetores de animais, cães comunitários. A castração é muito importante para o controle e a diminuição da população animal na cidade”, completa.

No CastraPet Paraná o animal sai com a medicação pós-operatória e microchip eletrônico de identificação. Os tutores recebem as orientações sobre a importância da vacinação, vermifugação e visitas periódicas ao veterinário.

O programa também conta com a ajuda de ONGs que atuam no abrigo de animais de rua e sua posterior condução a novos tutores.

Fernanda Terres, presidente da ONG Leva Eu, de Itapejara do Oeste, ressalta a necessidade de programas de castração para a diminuição dos maus-tratos. “É uma alegria muito grande receber esse projeto de castração que vai contribuir muito para reduzir o abandono de animais”, afirma Em Itapejara do Oeste, 124 animais foram atendidos neste ciclo, que segue até o final de março.

O CastraPet Paraná é uma iniciativa do Governo do Estado, via Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), com recursos do tesouro estadual e de emendas parlamentares, em parceria com os municípios.

ATENDIMENTO– Compete ao município identificar os animais que serão esterilizados. Nas cidades contempladas pelo CastraPet, tutores, ONGs ou famílias devem se cadastrar junto aos órgãos municipais, conforme cronograma e número de vagas disponíveis.

As equipes do Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Sedest, além de castrar, fornecem os medicamentos pós-operatórios. Os tutores são orientados, ainda, sobre como cuidar da saúde dos pets, a importância das visitas ao veterinário e da vacinação.

Antes de serem submetidos às cirurgias os animais passam por uma avaliação de veterinários.

Confira a agenda de fevereiro:

01 – Sulina

02 – Coronel Vivida

03 – Foz do Jordão

04 – Cantagalo

07, 08, 09, 10 e 11 – Paranavaí

12 (manhã) – São Carlos do Ivaí

12 (tarde) – São Tomé

13 – Cidade Gaúcha

13 e 14 – Bela Vista do Paraíso

14 (manhã) – Guairaçá

14 (tarde) – Terra Rica

15 – Porecatu

15 – Nova Londrina

16 – Cambé

16 – Umuarama

17 – Sertanópolis

17 (manhã) – Pérola

17 (tarde) – Formosa do Oeste

18 – Formosa do Oeste

19 – Ubiratã

19 – Corbélia

20 – Goioxim

20 – Guaraniaçu

21 – Laranjal

21 – Santa Maria do Oeste

22 e 23 – Manoel Ribas

24 – Cândido de Abreu

25 e 27 – Reserva

28 – Tibagi