Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O turista quer mais do que belos lugares, deseja ser bem tratado! E que tal escolher um lugar que além de oferecer tudo o que você planeja é amigável? Para o júri, ninguém melhor para decidir sobre os lugares amigáveis e acolhedores do que os viajantes. E a lista desses lugares foi publicada!

No topo aparecem La Rioja, na Espanha, Épiro, na Grécia e Oberösterreich, na Áustria. Do Brasil, o destaque é Porto de Galinhas, em Pernambuco. Das Américas, são citados ainda Ushuaia, na Argentina, e Cidade do México, capital do México. (veja o ranking abaixo)

Para chegar ao resultado, foram consideradas 240 milhões de avaliações! O ranking com os 10 lugares mais amigáveis e acolhedores do planeta do mundo foi mostrado no 11º prêmio anual Traveler Review.

Critérios

Os avaliadores-turistas consideraram os mais variados critérios, entre eles a recepção calorosa e amigável. Ainda foram considerados como critérios as acomodações premiadas em cada cidade, excelência em pessoal, limpeza e segurança, por exemplo.

“É essa atenção pessoal aos detalhes ao fazer check-in ou compartilhar recomendações úteis para explorar o destino como um local que demonstra como nossos parceiros aparecem e brilham para os viajantes de várias maneiras, todos os dias”, disse Arjan Dijk, vice-presidente sênior e diretor de marketing da Booking.com., responsável pela pesquisa.

A lista foi dividida em duas categorias: as 10 regiões e as 10 cidades mais acolhedoras do mundo.

No topo de cidades mais acolhedoras da Booking.com está Polignano a Mare, na Itália, um destino com belas praias e casas brancas.

A cidade é conhecida pelo famoso mergulho em penhascos, o icônico Grotta Palazzese (um restaurante situado em uma caverna marinha) e o cantor Domenico Modugno, que escreveu a cativante música “Volare”.

As 10 regiões mais acolhedoras do mundo

Foram 240 milhões de avaliações! Ao final, o ranking com os 10 lugares mais amigáveis do mundo, publicado no 11º prêmio anual Traveler Review conforme o relatório anual do Booking.com sobre os lugares mais acolhedores do planeta.

La Rioja, Espanha: rica região vinícola no norte da Espanha

Épiro, Grécia: parte montanhosa da Grécia continental entre a Macedônia e o mar Jônico

Oberösterreich, Áustria: área no alto austríaco que é atravessada pelo rio Danúbio

Condado de Down, Reino Unido: o condado na parte mais oriental da Irlanda, que compreende parte de Belfast

Mures, Romênia: um condado na região histórica da Transilvânia

Marlborough, Nova Zelândia: a maior região vinícola da Nova Zelândia, que abriga o mundialmente famoso Sauvignon Blanc

Ninh Binh, Vietnã: um oásis para os amantes da natureza no Delta do Rio Vermelho, no norte do país

Limon, Costa Rica: uma exuberante província caribenha com selvas, montanhas e praias

Terra Nova e Labrador, Canadá: uma província atlântica composta pela ilha de Terra Nova e Labrador no continente

Dakota do Norte, EUA: um estado do meio-oeste dominado pelas Grandes Planícies

As 10 cidades mais amigáveis do mundo