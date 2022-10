Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O programa Nossa Gente Paraná, da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), foi escolhido como referência nacional em acompanhamento familiar pelo Programa de Atenção Integral à Família, do governo federal. A iniciativa foi destacada em reunião com o Instituto Dara, que presta consultoria para o Ministério da Cidadania, com o objetivo de aprimorar as metodologias de acompanhamento familiar.

“O Programa Nossa Gente é uma referência na implementação de política intersetorial de atendimento às famílias em vulnerabilidade, não apenas por conta das ferramentas inovadoras que implementou, mas principalmente por se mostrar como um programa bem-sucedido, com mais de dez anos de execução, e avaliações objetivas que comprovaram o seu impacto na melhoria de vida das famílias.” afirmou Tamara Zazera, coordenadora da Unidade Técnica de Programas, Projetos e Benefícios da Sejuf.

Ticyana Begnini, chefe da Divisão de Proteção Social Básica, ressaltou que o Nossa Gente evidencia como as ações articuladas dos CRAS e o serviço PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família) podem promover a melhora de condições gerais de vida das famílias. “O uso das ferramentas do programa pode colaborar com a gestão, execução e avaliação da Proteção Social Básica nos municípios.”

O Nossa Gente Paraná é uma ação do Governo do Estado que visa a superação da pobreza e o acompanhamento intersetorial das famílias em situação de vulnerabilidade social. É coordenado pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, reunindo ações de diversas secretarias e órgãos do Estado, em parceria com os municípios e a comunidade. Atualmente, 31.450 famílias estão incluídas.

A identificação das famílias beneficiadas se dá por meio de um processo articulado, no Sistema de Acompanhamento das Famílias, utilizando a base de dados do Cadastro Único, na versão 7 atualizada, e aplicando o Índice de Vulnerabilidade das Famílias do Paraná (IVF-PR), um indicador criado pela parceria Seds/Ipardes para identificar o grau de vulnerabilidade das famílias prioritárias, sinalizando as futuras inclusões no programa.