A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda em conjunto com a Prefeitura Municipal de Jacarezinho, Fundação Grupo Volkswagen e SENAI disponibilizam cursos de Aperfeiçoamento em Panificação e Aperfeiçoamento em Confeitaria na cidade.

Com carga horária de 96 horas, cada turma contará com 20 vagas. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas na Agência do Trabalhador (SINE) ou nos CRAS.

Os cursos iniciaram no dia 01 de Junho, mas as inscrições ainda estão abertas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp nos números 43 39113056 e 43 39113133.