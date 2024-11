Preocupado com as dificuldades enfrentadas pelos diabéticos e com objetivo de garantir seus direitos, o deputado Ney Leprevost (União), presidente da Frente Parlamentar da Medicina protocolou na Assembleia Legislativa projeto de lei que autoriza o acesso de pessoas com diabetes, portando insulina, insumos e dispositivos de monitoramento de glicemia, em todos os espaços públicos e eventos no Paraná.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a doença faz parte da vida de mais de 246 milhões de pessoas em todo o planeta. No Brasil, existem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa 6,9% da população. E esse número está crescendo. Em alguns casos, o diagnóstico demora, favorecendo o aparecimento de complicações.

Entretanto, mesmo sendo uma doença comum, ainda existem pessoas desinformadas que demonstram preconceito ao encarar um diabético se medicar. As pessoas com diabetes, principalmente quando ela é do tipo 1, precisam medir as taxas de glicose constantemente e, quando necessário, aplicar doses de insulina com uma injeção ou uma caneta própria para essa função.

Muitos diabéticos relataram ter sofrido preconceito em relação ao porte dos insumos de monitoramento e a aplicação da insulina em locais públicos e privados.

De acordo com o texto, ficará garantido aos diabéticos, o direito de portar insumos para monitorar sua glicemia, como também realizar a aplicação de insulina ou medicamento equivalente em locais públicos e privados. As entidades de saúde ficarão encarregadas de realizar campanhas educativas com o objetivo de conscientizar a população sobre o diagnóstico e tratamento da doença.