O Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) deu mais um passo para a integração entre as forças de segurança dos sete estados. Durante a reunião da Câmara de Segurança Pública, nesta sexta-feira (22), ficou definido o compartilhamento de dados das Polícias Científicas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, criando uma grande sinergia entre os bancos de dados das Polícias Científicas.

Na prática, será possível pesquisar vestígios coletados em local de crime, em especial de impressões digitais ou faces, com um banco de dados maior, mais robusto, com toda a população dos estados integrantes do Cosud. Isso possibilitará a identificação ágil de vítimas de desastres, busca de desaparecidos, apreensões de pessoas, humanização da liberação de cadáveres, maior eficiência das perícias de local de crime, entre outros usos.

Conforme o cronograma estipulado pela Câmara de Segurança Pública, a expectativa é que dentro de um ano seja possível realizar a interoperabilidade entre os sistemas. Por exemplo: equipes do Paraná poderão pesquisar e comparar dados e indicadores em bancos de dados dos outros seis estados.

“Agora, com o Cosud formalizado juridicamente, podemos comprar equipamentos para reforçar a integração entre os estados com aquilo que sonhamos em ter de tecnologias de primeiro mundo. A nossa função, como gestores públicos, é criar ambiente financeiro, jurídico e político, para que possa ser implantado o melhor sistema para a população”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Temos que ir para a prática, criar um cronograma de implementação desses projetos, para conseguirmos avançar naquilo que cada estado tem de bom para poder compartilhar e fazer um sistema nosso”, acrescentou.

Para o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, essa integração garante maior efetividade da atuação policial. “É mais facilidade para os policiais que estão na rua, de buscarem dados sobre pessoas, veículos, objetos, enfim, uma gama de informações que são inseridas nesse sistema e de um modo muito fácil e rápido, podendo ser acessado pelo telefone celular pelos nossos operadores”, ressaltou.

OUTROS TEMAS — Durante o encontro, também foi discutido o Gabinete Integrado de Inteligência e Organizações Criminosas, em que foi votado seu regimento interno e escolhidos o coordenador do gabinete, o secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, e o vice-coordenador, o secretário do Rio de Janeiro, Victor dos Santos. Além disso, governadores e secretários também discutiram a PEC da Segurança Pública, proposta há algumas semanas pelo governo federal.

COSUD – Criado em março de 2019, o Consórcio de Integração Sul e Sudeste tem como objetivo fortalecer a parceria entre as regiões e promover ações que beneficiem a população. A presidência do consórcio, atualmente sob a responsabilidade do governador do Paraná, Ratinho Junior, é conduzida em um sistema rotativo, garantindo a alternância de liderança e promovendo um ambiente colaborativo entre os estados.

Os sete estados que compõem o Cosud abrigam mais de 114 milhões de habitantes e são responsáveis por 70% do PIB nacional, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).