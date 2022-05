Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta quinta-feira (26/5), o humorista Rafinha Bastos atacou o G1, portal de notícias da Globo, pelo Twitter. O que motivou o ataque foi uma reportagem envolvendo a morte do influenciador brasileiro Jesse Koz e o seu cão Shurastey. A publicação mostra como ficou o carro do influencer após o acidente.

“Por que mostrar isso? Qual o sentido? Imprensa filha da **** alimentando curiosidade mórbida de gente idiota.”, declarou o humorista através da rede social.

Junto com a publicação há um print da chamada da matéria do G1, com o título: “Imagens mostram como ficou Fusca de influenciador que morreu em acidente com cachorro nos EUA”.

