Dando o pontapé inicial para a realização de outra proposta de seu plano de governo, Ratinho Jr. anunciou, no 1º semestre do segundo mandato como governador do Paraná, o investimento de R$ 800 milhões para a construção de 40 mil moradias. O valor vai subsidiar a entrada do financiamento dos imóveis, que devem ser entregues ao longo dos próximos 4 anos.

Para as pessoas em vulnerabilidade social, alguns projetos também já começaram a ser colocados em prática, como as feiras Paraná em Ação e Justiça no Bairro, que levam serviços gratuitos para a população, e a campanha Aquece Paraná, que arrecada doações de agasalhos para distribuição no inverno.

Neste ano, o Estado também reorganizou o atendimento de políticas para idosos, e incentivou denúncias contra violência.