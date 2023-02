Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O governador Ratinho Junior (PSD) citou, nesta terça-feira (31), as três exigências feitas pelo Paraná para possibilitar avanços no projeto de concessão do pedágio. A fala aconteceu durante as cerimônia de entrega de equipamentos de informática, que serão distribuídos pela Secretaria de Estado da Educação (Seed). Ratinho Junior se encontrou com o ministro dos Transportes, Renan Filho, no último dia 19 para encaminhar um acordo com o Governo Lula.

Em entrevista coletiva, Ratinho Junior foi questionado sobre o pedágio e afirmou que o estado não abre mão de três exigências:

“O Paraná não abre mão de ser uma disputa pelo menor preço da tarifa, com obras e na bolsa de valores, para trazer transparência. Se o Governo Federal atender esses três pleitos, essas três exigências, acredito que teremos avanços nos próximos meses”, disse.

O governador destacou que 70% das rodovias presentes no projeto são de responsabilidade federal e, por isso, a importância do acordo.

A oposição a Ratinho Junior na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), majoritariamente formada por deputados do PT, critica o modelo apresentado e afirma que ele deixa a tarifa ainda mais alta que a concessão que se encerrou em novembro de 2021.

Investimentos nas estradas

Na semana passada, Ratinho Junior entregou ofício em que pede ao Governo Lula reforço nas obras do antigo Anel de Integração até a concessão. As rodovias completaram 14 meses sem pedágio no Paraná.

De acordo com o Governo do Estado a necessidade de investimentos é estimada em R$ 300 milhões. A responsabilidade pela execução de obras nas estradas federais que cortam o Estado é da União.