Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A licitação para pavimentação do Jardim Europa, cuja fase de habilitação foi iniciada no dia 25 de janeiro, prossegue nesta quinta-feira (dia 2), com a sessão de abertura dos envelopes com as propostas de preço. Esta será a maior obra de infraestrutura urbana da atual gestão, avaliada em R$ 11,6 milhões.

Na sessão aberta no dia 25 duas empresas compareceram e foram habilitadas, ou seja, apresentaram a documentação exigida no Edital e foram consideradas aptas a prosseguir no certame – RBbek Engenharia – Eireli, e Tapalam Construções e Empreendimentos. Passado o prazo legal dos recursos desta fase, na segunda sessão serão conhecidas as propostas com os valores. Caso tudo transcorra conforme o esperado, a previsão é que no máximo em 30 dias o contrato possa estar assinado.

“Estamos trabalhando muito para que essas obras comecem o mais rápido possível, e nossa meta é terminar o mandato com 100% das ruas pavimentadas”, prevê o prefeito Marcelo Palhares (PSD).

Segundo o Prefeito, a Prefeitura de Jacarezinho tem outras obras, que aguardam os prazos legais para serem iniciadas ou para que possam ser realizadas novas licitações. A maioria delas são de pavimentação asfáltica, mas até a do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) teve sua licitação prorrogada. Em vez de abrir a licitação no dia 16 de fevereiro, como inicialmente previsto, será aberta no dia 28 de fevereiro.

Jardim Alves

No dia 25 foi aberta também a terceira licitação para pavimentação das ruas Dom João VI e Vitória Régia, no Jardim Alves. Essa licitação, porém, foi deserta, ou seja, nenhuma empresa se interessou, mesmo com o reajuste na planilha de custos elaborada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e aprovada pelo Paranacidade – órgão governamental responsável pela análise de projetos e fiscalização da aplicação correta dos recursos. “Esse tipo de situação atrapalha nosso planejamento, mas vamos insistir e cumprir todos os compromissos”, afirma Palhares.

A Prefeitura aguarda a aprovação de nova licitação para a pavimentação das ruas do Jardim Santa Helena, uma obra que já estava contratada, mas cujo contrato foi rescindido. O mesmo terá que ser feito com as planilhas da implantação das infraestruturas do Distrito Industrial III, onde a empresa contratada teve o contrato rescindido por descumprimento de cláusulas contratuais.

Jardim Castro

Em relação à segunda etapa da pavimentação do Jardim Castro, a planilha de preços foi atualizada depois de duas tentativas de licitação, e da desistência da empresa contratada. O Município aguarda aprovação da Caixa Econômica Federal para que, após cumprida essa etapa, possa publicar novo edital licitatório.

Avenida da Cidadania

O Município espera, nos primeiros dias de fevereiro, iniciar as obras de drenagem e pavimentação da Avenida da Cidadania, e de algumas das ruas da Vila Leão, ambas já contratadas. A empresa responsável pelos serviços é a RMR Rezende, de Santo Antonio da Platina, que já realizou diversos serviços em Jacarezinho sem a ocorrência de qualquer tipo de problema.

Outras obras estão previstas, como a pavimentação da rua que liga a Rodoviária Nova ao lago de contenção; a abertura de uma rua marginal ao lago; a implantação de rede coletora de esgotamento sanitário no Parque Santa Albertina (Clube dos Papagaios); a pavimentação de ruas no Distrito de Marques dos Reis; e as ciclofaixas na Avenida Brasil e Avenida Manoel Ribas. Os editais de licitação deverão ser publicados nas próximas semanas.

Jardim Panorama

Estão em andamento as obras de implantação das galerias pluviais para a posterior pavimentação do Jardim Panorama. Trata-se de um bairro populoso, de grande extensão de ruas, e que terá uma grande rede de captação das águas pluviais. A parte das galerias de maior porte foi finalizada, e a empresa responsável tem cumprido o cronograma estabelecido em contrato. “Serão mais de R$ 8 milhões aplicados até a conclusão dos serviços, sem contar eventuais reajustes. É um esforço da administração para compensar o tempo perdido – mais de 30 anos – desde a implantação do bairro”, lembra o Prefeito.

Outras obras

Estão em andamento reformas em seis (6) unidades de saúde, e a construção de nova unidade de saúde no Bairro Aeroporto. Também estão sendo construídos dois campos esportivos (Meu Campinho) e implantados vestiários no campo da Vila Maria (Volpato). A reforma da Praça São Benedito, iniciada ano passado, está em fase de conclusão.

Outra importante iniciativa da atual gestão, a troca da iluminação pública por LED, teve o contrato rescindido porque a empresa contratada não entregou os materiais solicitados. Em virtude disso, outra licitação será feita para que os serviços sejam realizados.