O reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Fábio Antonio Néia Martini, recebeu, no dia 2 de maio, o Prêmio Personalidades Empreendedoras do Paraná – 28a Edição. Promovido pela Fundação Força Trabalhista do Paraná (Fotrapar) em parceria com a Central Força Trabalhista do Paraná (CFTB), o evento ocorreu durante a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional do Trabalhador, realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná.

Na ocasião, cerca de 800 trabalhadores paranaenses, entre professores, empreendedores, médicos e profissionais de destaque em diversas áreas, foram homenageados com Diploma de Mérito. Os critérios de indicação ao prêmio levaram em consideração o reconhecimento público pelo trabalho, dedicação, profissionalismo, honradez, respeito ao próximo e responsabilidade no âmbito do trabalho.

O reitor da UENP comentou que o reconhecimento se dá pela atuação da Universidade no Norte do Paraná. “Acredito que essa homenagem vem por todo o trabalho empreendido pela UENP na nossa região, principalmente, no campo acadêmico”, disse. “Estou na Universidade desde 1995. Durante esses anos, além do cargo de professor, estive em cargos administrativos, e isso possivelmente levou a esse destaque na região”, finaliza o reitor Fábio Martini.

Receberam também o Diploma de Mérito, o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e presidente da Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público, Miguel Sanches Neto, e o reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho.