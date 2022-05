Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta semana o projeto “Programa de Educação em Saúde: Guarda Responsável e Bem Estar Animal” nas escolas municipais Professora Vilma Longo e Professora Ophelia M. Nascimento.

O projeto consiste na conscientização dos alunos e combate ao abandono animal. Através da parceria da Vigilância Sanitária e Secretaria de Educação serão feitas rodas de conversa entre os alunos, professores, médicos veterinários e ONG ‘s de proteção animal, além de atividades como a visita do cão terapeuta; Dia do cinema e distribuição da revista “Mila e os Animais de Companhia”.

As ações terão material informativo distribuído através de convênio firmado com a SEDEST (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo). O objetivo é levar o projeto para mais de 700 crianças do município.