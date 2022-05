Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Aproximadamente 88% dos estudantes da rede estadual de ensino (cerca de 879 mil alunos) fizeram a Prova Paraná, aplicada nestas quarta e quinta-feira (4 e 5). As avaliações aconteceram em todos os colégios estaduais, durante o horário de aula. A edição foi a primeira em formato totalmente presencial desde 2020.

O exame, que abrange todas as disciplinas, tem o objetivo de fornecer um diagnóstico sobre o nível de aprendizado dos estudantes em relação aos conteúdos abordados neste primeiro trimestre. Os resultados auxiliam os professores e as equipes gestora e pedagógica dos colégios a identificar quais conteúdos foram melhor entendidos e quais precisam ser reforçados. Assim, é possível aprimorar as ações pedagógicas e as estratégias de ensino-aprendizagem.

“A aplicação da prova foi bem tranquila, porque nós já havíamos feito, com os nossos alunos, um simulado da Prova Paraná. Eles puderam se inteirar de como os conteúdos são cobrados e de como preencher corretamente o gabarito”, disse a professora Silvia Karla Santana, que leciona Geografia no Colégio Estadual Conselheiro Carrão, em Curitiba.

A partir das respostas de seus estudantes, a professora verá quais conceitos da Geografia não ficaram totalmente claros para eles. “Vamos retomar esses conceitos em sala de aula, seja resolvendo juntos as questões da prova, lendo com atenção e identificando o que causou o não entendimento, seja fazendo outras atividades para reforçar aqueles conteúdos”, diz Silvia.

Guilherme Zanetti Verderio, estudante do 8º ano do Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, em Curitiba, conta que achou a prova relativamente fácil, porque já havia entendido bem o conteúdo do trimestre. “História e Geografia eram as que estavam mais difíceis. Mas com Matemática eu sei lidar bem”, disse.

Serão aplicadas mais duas edições do Prova Paraná este ano, para avaliar o aprendizado dos dois próximos trimestres letivos. Além da rede estadual, a prova também é aplicada para o 5º ano do ensino fundamental de escolas das redes municipais que aderiram à avaliação.