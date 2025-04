A Sanepar homologou os resultados do concurso público para o preenchimento de 102 vagas e formação de cadastro de reserva. Assim, a pontuação final e a classificação dos candidatos ficam oficialmente definidos. De acordo com a Sanepar, a homologação e os editais foram publicados na edição de terça-feira (22) do Diário Oficial do Estado do Paraná – Comércio, Indústria e Serviço.

Ainda conforme a companhia, os resultados podem ser consultados nos sites da Sanepar e do Instituto AOCP, responsável pela realização das provas. Os salários iniciais para os aprovados variam de R$ 2.256,24 a R$ 6.902,16, de acordo com o cargo. O concurso tem validade de dois anos e poderá ser prorrogado por igual período.

Vagas para diversas áreas profissionais

De acordo com o edital do concurso, as vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva no nível superior são para as especialidades de administrador, advogado, analista de informática, arquiteto urbanista, assistente de comunicação–jornalismo, assistente de comunicação–publicidade e propaganda, assistente social, bibliotecário, biólogo, bioquímico, contador, economista, enfermeiro do trabalho, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro cartógrafo, engenheiro civil, engenheiro de controle e automação, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro sanitarista, geógrafo, geólogo, psicólogo e químico.

Já para o nível técnico, as vagas e formação de cadastro de reserva são para técnico em agrimensura, técnico em edificações, técnico em eletromecânica, técnico em eletrotécnica, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em informática, técnico em mecatrônica, técnico em segurança do trabalho, técnico em transações imobiliárias, técnico mecânico e técnico químico.

Além destas, foram abertas vagas para o nível médio, para a função de agente de suporte. O edital do concurso atende ainda as cotas de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 10% para pessoas negras. E conforme a companhia, pela primeira vez 2% das vagas são destinados para mulheres vítimas de violência doméstica. Essa cota foi estabelecida pela Lei Estadual do Paraná 19.727/2018.