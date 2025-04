Um estudo recente do Banco Mundial revelou dados alarmantes em relação ao futuro da Previdência Social no Brasil. De acordo com a projeção divulgada pelo jornal Valor Econômico, a idade mínima para aposentadoria deve aumentar para 72 anos em 2040 e 78 anos em 2060, resultado de falhas nos ajustes da Seguridade Social.

Com o ritmo acelerado do envelhecimento no Brasil e a diminuição da taxa de fertilidade, o estudo foi organizado para manter a taxa de dependência, ou seja proporção entre idosos (65+) e a população economicamente ativa (20 a 64 anos), nos mesmos graus registrados em 2019, após à reforma da Previdência.

Reforma da Previdência de 2019

A última reforma da previdência promulgada pelo Congresso Nacional em 2019 foi marcada por diversos ajustes em relação à aposentadoria dos trabalhadores brasileiros, mas mesmo com ajustes na idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, o equilíbrio não será mantido sem novas alterações.

Segundo o Banco Mundial, os cidadãos serão alvos do impacto do envelhecimento populacional. Atualmente, apenas 56,4% da população economicamente ativa colabora para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), o que debilita ainda mais o sistema.

Os especialistas ainda revelam que existem alternativas para a população não ser levada á condições extremas; confira algumas sugestões.

Aproximação das idades de aposentadoria entre homens e mulheres;

Fim das diferenças entre trabalhadores urbanos e rurais;

Revisão das regras para pensões por morte;

Rediscussão de benefícios mínimos e contribuições especiais;

Envelhecimento no Brasil ocorre em ritmo mais acelerado que na Europa.

Além das informações sobre o aumento da idade mínima da aposentadoria, números relacionados ao envelhecimento também chamam a atenção. Comparando à Europa que leva cerca de 70 anos para dobrar sua taxa de dependência (de 15 para 30), a previsão é de que o Brasil realize esse mesmo salto em apenas 23 anos. Apresentando mais um alarme para o modelo de proteção social brasileiro.

*Com supervisão de Jorge de Sousa