O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) aprovou o Plano Plurianual de Investimentos para os próximos cinco anos. O comunicado foi feito na quinta-feira (21) aos acionistas, investidores e ao mercado em geral. De 2025 até 2029, a Sanepar prevê investir mais de R$ 11,8 bilhões em obras e projetos para os sistemas de água e esgoto e outros investimentos, em todas as regiões do Estado. O programa está alinhado com o objetivo do Governo do Estado do Paraná em antecipar a universalização prevista no novo marco do saneamento do país.

No Paraná, 100% da população das cidades conta com água tratada e 80,8% com serviços de esgoto, sendo que todo o esgoto coletado é tratado. A maior fatia dos recursos será aplicada em empreendimentos direcionados à universalização dos serviços de esgotamento sanitário. Do montante de recursos previstos, R$ 6,6 bilhões serão aplicados em obras de implantação e de ampliação dos serviços de coleta, transporte e tratamento do esgoto.

O Paraná tem hoje 211 municípios que já contam com o sistema de esgoto implantado e nesse pacote de obras 255 cidades paranaenses terão investimentos nesse importante pilar do saneamento, nesses cinco anos. “O Paraná avança com obras e com a capacidade técnico-financeira da Sanepar para ser um dos primeiros Estados do país a alcançar a meta de 90% com a cobertura da rede coletora e tratamento do esgoto, trazendo ganhos ambientais para os municípios e benefícios para a saúde e qualidade de vida da população”, destaca o governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

Nos nove primeiros meses de 2024, a Sanepar investiu R$ 1,37 milhão, sendo parte deste valor oriundo de captação de debêntures no mercado financeiro e financiamentos obtidos junto a Bancos, como Caixa Econômica Federal, BNDES e KfW.

No final de setembro, a Companhia possuía alavancagem de 1,7 vez na medição Dívida Líquida pelo EBITDA, atendendo assim ao limite de endividamento de 3 vezes o EBITDA. Ainda, a Sanepar possui o Rating AAA, atribuído pelas Agências de Classificação de Risco Moody´s e Fitch, que são duas das maiores agências do mundo, que indicam a qualidade de crédito da Companhia.

O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, diz que esse programa de investimentos só é possível pela robustez da Sanepar que, com tarifas módicas e justas, mantém o equilíbrio financeiro e a sua lucratividade se reverte em obras e melhorias para de alcançar as metas e cumprir compromissos.

“O equilíbrio econômico-financeiro da Companhia a capacita para trabalhar firme, com uma equipe forte e engajada no propósito de ampliar os serviços de saneamento ambiental. E este plano, um dos maiores da Companhia, corrobora a capacidade da empresa em alcançar financiamentos necessários para que seja mantido o compromisso de atender 100% das pessoas com o serviço de abastecimento de água, bom como o de alcançar indicadores de primeiro mundo em todas as cidades atendidas, de forma sustentável e com o comprometimento de toda sua equipe, nas mais diversas esferas de atuação”, ressalta Bley.

Além do cumprimento dos compromissos assumidos nos contratos de concessão e de programa, visando a universalização dos serviços de esgoto, o programa de investimentos contempla ainda aplicações a fim de garantir o abastecimento de água e sua qualidade, ações para atendimento das demandas oriundas de diagnósticos operacionais dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, compliance ambiental, infraestrutura administrativa, entre outros. Os investimentos previstos para obras, manutenção e ampliação dos sistemas de água são de R$ 4,53 bilhões até 2029.

“Estamos trabalhando para elevar o atendimento com o esgotamento sanitário e levar o serviço a todos que precisam, principalmente, cidades de pequeno porte, buscando soluções inovadoras, com responsabilidade social e com a conservação ambiental”, diz Bley