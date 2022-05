Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Santo Antonio da Platina e outros 13 municípios ao entorno ganham nesta sexta-feira (13/05), uma nova estrutura do Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SEST SENAT. Com capacidade para realizar mais de 40 mil atendimentos ao ano, o novo espaço conta com 1.800 metros quadrados de área construída e investimento de R$ 14 milhões. A unidade operacional é composta por uma sala de treinamento no Simulador de Direção, três salas de aula, com capacidade para 24 alunos cada, laboratório de informática, com capacidade para 18 alunos e um centro de eventos.

Para o presidente da FETRANSPAR e do Conselho Regional do SEST SENAT no Paraná, Coronel Sérgio Malucelli, a ampliação da unidade que vai atender grande parte dos municípios do Norte Pioneiro, era uma antiga demanda do transporte de cargas e passageiro da região. “Trabalhamos na busca deste projeto e hoje ele se consolida, trazendo mais e melhores serviços aos profissionais que atuam no setor e, assim, garantir mais eficiência para as empresas”, ressalta Malucelli.

O espaço inaugurado vai ofertar 148 cursos, entre presenciais e à distância, assim como, na área de saúde, haverá atendimentos em odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição. Profissionais do transporte, dependentes e também a comunidade em geral poderão usufruir dos serviços ofertados.

O presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e dos Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT, Vander Costa, afirma que, com a inauguração da nova unidade em Santo Antônio da Platina, o sistema reforça seu compromisso de estar onde o trabalhador do transporte mais precisa. “Onde há mercado transportador, existe SEST SENAT. Queremos continuar induzindo o desenvolvimento regional e contribuindo para o aprimoramento do setor e dos trabalhadores da região”, afirma.

Mercado de trabalho

O segmento rodoviário de cargas se destacou em 2021 com a criação de 14.290 postos de trabalho na área de transportes; mas apresentou queda expressiva em comparação com o mesmo trimestre de 2021 (32.841). O Paraná teve saldo de 2.305 vagas preenchidas (incluindo transporte de passageiros).