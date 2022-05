Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente gravíssimo foi registrado, na manhã desta quarta-feira (11), em Arapongas, norte do Paraná. Cláudio de Andrade, servidor público, morreu ao bater contra a única árvore do trecho da Estrada do Bule. A vítima estava com roupas de trilha e capacete.

Embora o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tenha ido até a região rural, Cláudio morreu ainda no local.

A Polícia Militar (PM), antes das identificações, suspeitou que poderia se tratar de um carro furtado. Entretanto, toda documentação estava regular.

Não foram identificados outros envolvidos no acidente. Não há marcas de frenagem no asfalto.

Cláudio era professor de educação física em uma escola municipal de Arapongas.

O caso será investigado.