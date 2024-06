No dia 10 de junho, o secretário municipal de Assistência Social de Santo Antônio da Platina, Cristiano Benedito Lauro, representou o prefeito José da Silva Coelho Neto (Professor Zezão) em uma cerimônia realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba. O evento contou com a presença do governador Ratinho Junior, que anunciou a construção de 300 creches, beneficiando 258 municípios do Paraná. O projeto conta com recursos de R$ 391.437.648,00.

Entre os municípios contemplados, Santo Antônio da Platina foi indicado pelo deputado estadual Luís Claudio Romanelli para receber uma unidade de creche. A nova construção terá 456,86 m² e capacidade para atender até 90 crianças em dois turnos. O custo estimado da obra é de R$ 1.304.792,16.

O município está atualmente na fase de adesão ao programa Infância Feliz, preparando a documentação necessária exigida pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (SEDEF) e definindo a área para a construção junto ao Departamento de Patrimônio do Município, para posterior envio da matrícula ao Estado. A nova creche oferecerá atendimento educacional e social, voltado prioritariamente para crianças de 0 a 3 anos de idade, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social e assistidas por programas de transferência de renda dos governos federal, estadual e municipal.

“Acreditamos na mudança, impulsionando o desenvolvimento da educação da nossa população, podendo ampliar o acesso às oportunidades e à melhoria da qualidade de vida e grandes transformações. Estamos colhendo muitos frutos”, destacou o prefeito Professor Zezão.