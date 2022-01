Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Boletim epidemiológico desta quinta-feira (6) informa que o município de Santo Antônio da Platina tem 223 casos ativos de Covid-19. Os números revelam, portanto, nova disseminação da doença na cidade e reacende o alerta para os protocolos de saúde para enfrentamento ao vírus.

Ainda de acordo com informe, 217 casos suspeitos são investigados no município e três pessoas estão hospitalizadas em consequência de complicações do coronavírus.

Desde o início da pandemia, 155 pessoas morreram por Covid-19 em Santo Antônio da Platina. O município contabiliza 7.448 casos positivos da doença, dos quais 7.070 se recuperaram.