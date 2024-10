Uma palestra online sobre o mindfulness como instrumento de promoção da saúde foi o destaque do evento que a Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) promoveu nesta segunda-feira (28), em Curitiba, para marcar o encerramento da 6ª edição do Paraná Rosa, campanha dedicada à conscientização e prevenção dos cânceres de mama e colo do útero.

Além disso, o encontro apresentou as ações que foram reforçadas durante a campanha e incentivou as equipes da Sesa a manterem a orientação às mulheres para que as atitudes de prevenção sejam adotadas durante todo o ano.

O mindfulness, que significa atenção plena, é uma ferramenta que ajuda a desenvolver a autoeficácia e a autonomia em saúde e auxilia no autoconhecimento e no gerenciamento das diversas situações do cotidiano. Ela ajuda as mulheres a permanecerem conscientes e focadas na atenção ao autocuidade, potencializando a prevenção da doença.

A palestra intitulada “Mindfulness na Promoção da Saúde” foi ministrada por Marcelo Demarzo, médico e professor da Escola Paulista de Medicina (Unifesp), com uma reflexão sobre a saúde integral e o autocuidado. A palestra pode ser acessada AQUI.

“Encerramos mais uma edição do Paraná Rosa, mas nosso compromisso com a saúde da mulher é permanente. A prevenção é um ato de amor e autocuidado, e é fundamental que cada uma de nós se mantenha atenta e engajada. Juntas, podemos fazer a diferença na luta contra os cânceres de mama e do colo do útero. Vamos continuar promovendo a saúde e o bem-estar ao longo do ano, porque cuidar de si é um gesto de amor”, disse a primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, idealizadora do Paraná Rosa.

AÇÕES – Nesta edição do Paraná Rosa, o Governo do Estado ampliou em 30% o repasse para os dois principais exames de prevenção da doença, elevando a capacidade de realização para aproximadamente 80 mil exames citopatológicos do colo do útero e 15,4 mil mamografias por mês. Esse reforço, que visa atender a uma demanda ampliada e assegurar a detecção precoce da doença para todas as mulheres paranaenses, será mantido até o final do ano.

Como parte das ações de incentivo à saúde feminina, foi lançado no site oficial do Paraná Rosa e nas redes sociais do Governo o Desafio dos 21 Dias, uma ação que promoveu atividades diárias de combate aos fatores de risco para câncer e doenças crônicas. O desafio incluiu propostas de incentivo para a prática regular de exercícios físicos, atenção plena, alimentação saudável, cultura de paz, cuidados com o sono e cessação do tabagismo.

“Junto com o Desafio dos 21 Dias, encerramos as atividades da 6ª edição do Paraná Rosa, mas isso não significa que as ações de prevenção ao câncer de mama e do colo do útero também se encerram. A realização de exames e os cuidados com a saúde das mulheres seguem ao longo de todo o ano, reforçando o compromisso com a prevenção e o cuidado integral da saúde da mulher,” destacou Maria Goretti David Lopes, diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa.

Ao longo da campanha, foram intensificadas também as ações do Programa de Cessação do Tabagismo e a vacinação contra HPV para meninos e meninas de 9 a 14 anos.

PARANÁ ROSA EM AÇÃO – Com a participação de diversos órgãos, secretarias estaduais e parceiros, outra frente da iniciativa é o Paraná Rosa em Ação, série de eventos que têm como foco principal a sensibilização das mulheres para a detecção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero, e que oferece mais de 40 serviços no mesmo local, como emissão de documentos, oferta de vagas de emprego e estágio, orientações jurídicas, agendamento para testes de DNA, entre outros.

Na semana passada, fechando a programação deste ano, o evento aconteceu em Nova Esperança, no Centro-Oeste do Estado, com público estimado de 1.474, somando 5.438 atendimentos. Um total de 1.358 adolescentes assistiram a uma palestra sobre socioeducação, com o objetivo de conscientizar sobre o mito da impunidade.

Houve três edições do Paraná Rosa em Ação em 2024 que resultaram em 17.800 atendimentos – as edições anteriores ocorreram em Londrina (10.120) e Foz do Iguaçu (2.242).