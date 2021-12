Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cantor sertanejo Yago, da dupla com Santhiago, morreu em Curitiba nesta quarta-feira (29). Ele estava com linfoma, que causou uma pneumotórax, e morreu no Hospital Erasto Gaertner, onde estava internado desde o início de dezembro.

A pneumotórax ocorre quando o ar que deveria ir para o pulmão vaza para dentro do tórax. Diante disto, o pulmão fica contraído e deixa de funcionar.

O velório e sepultamento do sertanejo será no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, na quinta-feira (30).

A dupla era paranaense, de Curitiba, e Yago gostava de imitar a voz de outros sertanejos. No Natal de 2019, antes da pandemia, eles postaram um vídeo no You Tube com imitações. Veja: