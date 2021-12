Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma menina, de cinco anos, foi agredida violentamente pelo pai e precisou de atendimento dos socorristas do Siate na noite desta quarta-feira (29), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A criança foi jogada contra a parede pelo homem após contar para a mãe que o pai estava bêbado. O suspeito foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada depois que vizinhos perceberam uma confusão na casa da família. A mãe da menina contou que, ao chegar do trabalho, a filha contou que o pai estava embriagado e foi agredida. Além dela, um bebê de seis meses, filho do casal, também estava com escoriações.

O homem foi preso pela PM e encaminhado para a delegacia da cidade. No local, a esposa do suspeito afirmou que esta não foi a primeira vez que o homem agrediu a família. As duas crianças foram atendidas pelos bombeiros.