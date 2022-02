Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) do Paraná atualizou a norma sobre o isolamento para quem tiver contato com pacientes positivados para a Covid-19 no Estado. Com a nova orientação, aqueles que estiverem com o esquema vacinal anticovid completo ou que tiveram a doença nos últimos 90 dias não precisam mais fazer quarentena.

Assim, os paranaenses que se enquadrem nos requisitos não precisam mais fazer isolamento, mesmo que morem na mesma residência dos diagnosticados ou com pessoas que tenham sintomas da Covid-19. No entanto, as medidas de segurança devem continuar, como manter a pessoa diagnosticada isolada dos outros moradores da casa, o uso da máscara e do álcool em gel 70%, e a higienização dos ambientes.

Veja a nota de orientação atualizada da Sesa:

Se você teve contato próximo com alguém com COVID-19 e está em um dos grupos a seguir, não precisa ficar em quarentena, mesmo pessoas que atualmente moram na mesma casa que alguém com sintomas da COVID-19 ou com alguém que testou positivo para a COVID-19 por Teste Rápido de Antígeno ou RT- PCR (contato domiciliar), devendo manter as demais medidas de proteção.