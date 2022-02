Escutar esta notícia Escutar esta notícia

José L S P foi condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão e 7 de detenção pela tentativa de homicídio duplamente qualificado contra a ex-esposa e lesão corporal contra a ex-sogra pelo Tribunal do Júri da Comarca de Londrina, no norte do Paraná. A sentença foi dada nesta quarta-feira (23). Nem as vítimas, nem o réu estavam presentes no julgamento.

O crime aconteceu 11 anos atrás. À época, Vanessa C B G, ex-mulher, e Cenira B G, ex-sogra, foram atacadas pelo acusado com uma garrafa quebrada. As mulheres saíram da cidade, após o crime, em busca de proteção.

Como elas não foram encontradas para receberem a intimação para o júri, os jurados ouviram os depoimentos gravados em 2018. Em um deles, Vanessa diz que “ele nunca gostou de mim. Isso não era amor. Amor não mata, sequer tenta matar”.

O que diz a defesa

A defesa de José L apontou a ausência das vítimas como “falta de interesse”. O advogado também tentou desqualificar as lesões sofridas e a violência presente no relacionamento do acusado com a Vanessa. Os cinco jurados, no entanto, reconheceram os danos psicológicos causados pela violência e tentativa de homicídio, que não passam com o tempo.

À época do crime, que aconteceu em outubro de 2010, ainda não existia a Lei do Feminicídio.