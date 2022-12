Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cantora Simone Mendes voltou a falar sobre o fim da dupla com a irmã, Simaria Mendes, e descartou a possibilidade de retorno. As duas anunciaram a separação em agosto passado por meio de um comunicado nas redes sociais. “Eu acredito que o que tem para você e o que tem para mim está escrito”, afirmou Simone em entrevista ao Podcats, podcast apresentado por Lucas Guimarães e Camila Loures. Ela reafirmou que a realidade da dupla Simone e Simaria é a de que “o ciclo se encerrou”.

“Agora é a minha história e a história dela”, pontuou. A artista, que investe em uma carreira solo no momento, revelou que as duas não planejam o retorno em um futuro tão próximo, como no próximo ano. Ela, porém, enxerga a possibilidade de se unirem novamente em um projeto como o da dupla Sandy e Junior. Os irmãos anunciaram um breve retorno em 2019 com a turnê Nossa História.

“O que vai ficar guardado no coração das pessoas é o que nós vivemos. As músicas vão permanecer a vida inteira para vocês continuarem ouvindo, amando, tocando no churrasco em casa, vivendo isso”, disse.

A cantora ainda aproveitou para fazer uma declaração a Simaria. Simone disse que pretende “honrar” a vida da irmã e os 30 anos em que elas trabalharam juntas. “Talvez na Terra, além da minha mãe, não exista ninguém que ame mais ela do que eu. Não sei o que se passa no coração dela, mas eu continuarei lhe honrando e amando. Como eu falei quando a gente se separou: ‘será sempre o meu Sol’”, declarou a artista.