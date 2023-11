Durante um atendimento médico em Salvador, Joseval de Jesus, socorrista do Samu, decidiu cantar uma música para acalmar uma idosa e atitude emocionou a internet.

A filha da paciente, Dayse Beirão, registrou o momento, compartilhou nas redes sociais e a cena viralizou. No vídeo é possível ver a idosa batendo palmas enquanto Joseval reproduz a música do Ilê Ayê no celular e canta pra ela. (assista a baixo)

O socorrista disse que percebeu o olhar triste da idosa que batalha contra o câncer e decidiu usar a música como forma de acalmar e alegrar o ambiente. “Ela me olhava com aquele olhar tristonho e me deu a ideia de tocar uma música, foi algo de Deus mesmo. Expliquei que ia colocar uma música que falava de fé e esperança”.

A música cura

Joseval de Jesus falou sobre a importância de cuidar do emocional dos pacientes durante o atendimento médico.

Além das dores físicas, muitos deles enfrentam medo e ansiedade em relação aos procedimentos.

A música pode ser uma forma de acalmar e trazer esperança para essas pessoas.

“Já saio de casa com a minha oração e aqui já tenho um ritual onde eu peço que o plantão seja bom, tranquilo”, contou.

O cantor do Samu

E o bom astral do socorrista não é só com os pacientes, mas toda a equipe. Quem trabalha com ele confirma!

Nas redes sociais de Joseval ele compartilha um pouco dessa alegria diária.

Mesmo durante a correria dos atendimentos sempre tem um tempinho para cantar com os colegas. (assista abaixo)

Reação

Na internet todo mundo ficou encantado com a atitude do socorrista.

“O Brasil te admira, mas sei que para você chegar a ser assim, fazes o bem muito antes de receber admiração e reconhecimento público. Parabéns, por cuidar sem esperar em troca e muito obrigado, Joseval” disse um internauta.

Uma outra seguidora disse: “Já levanta o astral do paciente na ambulância!! Isso sim é que é ser socorrista”.

Viu aí, né? Pequenos gestos de cuidado podem fazer a diferença na vida das pessoas.

Afinal, um pouco de empatia e atenção sempre faz bem.

Veja o momento que o socorrista canta para a idosa:

Mesmo com a tensão da rotina, Joseval alegra o ambiente: