O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) ganhou três novos ajudantes em seu quadro de servidores. Trate-se dos cachorros Bello, Snow e Teela, que foram acatados como instrumentos terapêuticos na rede de proteção às crianças e adolescentes na região de Londrina, Norte do estado.

A ação foi feita graças a um projeto inovador do TJPR em parceria com o Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais (Ibetaa), para os animais serem os primeiros na assistência juridica no Brasil e serão facilitadores nas relações interpessoais.

“O cão é a ponte entre o profissional e a criança, vai aproximá-los. Ele será um suporte emocional”, comentou o fundador e diretor do Ibetaa, Carlos Pires.