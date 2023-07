Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas morreram e uma ficou em estado grave em um acidente na manhã desta quarta-feira (26), na BR-277, na região de Virmond, no Paraná. As vítimas eram ocupantes de um Gol que ficou irreconhecível.

A colisão aconteceu no quilômetro 432 .O condutor do Gol se envolveu no acidente com um guincho, que seguia no sentido contrário. O automóvel rodou na pista e foi novamente atingido por outro caminhão baú que transitava pela rodovia.

Socorristas do Samu e do Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas. Duas mulheres morreram presas às ferragens. Um homem, que também era ocupante do automóvel, foi resgatado com vida e encaminhado em estado grave ao Hospital.

A pista ficou parcialmente interditada durante o atendimento ao acidente. A Polícia Rodoviária Federal controla o fluxo no local.