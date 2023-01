Tornado? Simepar explica fenômeno que assustou moradores e causou estragos no Paraná

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um fenômeno que se assemelha a um tornado assustou moradores e ajudou a provocar estragos em Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná, nesta terça-feira (17). Com o registro, diversas pessoas chegaram a descrever a ocorrência como tornado, mas o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou tratar-se de um gustnado. Gust pode ser traduzido em português como rajada.

Em vídeo enviado à imprensa, a meteorologista Lidia Luisa Mota explicou que o gustinado são redemoinhos de ventos fortes, que estão associados às frentes de rajadas causadas por tempestades.

“Ou seja, eles ocorrem por conta das correntes descendentes dos níveis de tempestades. Outra característica que o diferencia dos tornados é a formação de uma nuvem funil, que não se configura nos gustnados, uma vez que não tocam a nuvem”, descreveu.

Os ventos fortes que atingiram Guarapuava, não só o gustnado, causaram destelhamentos em residências. Até a noite de terça-feira, as equipes da Defesa Civil haviam prestado 44 atendimentos.