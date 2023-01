Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informa que investiga uma situação em que um homem, de 50 anos, cometeu importunação sexual contra uma mulher, nesta terça-feira (17), em Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná. O indivíduo se passou por policial civil e usou ilegalmente uniforme e distintivo de função pública.

De acordo com a Polícia Civil, com o indivíduo, foi apreendida uma camiseta escrito “PCPR” e um distintivo. O indivíduo foi ouvido e liberado na sequência.

Sobre o crime

Na data do crime, a vítima estava na residência quando um homem afirmou ser policial civil e pediu para entrar.

Já dentro da casa, o homem passou a fazer perguntas sobre o homicídio do ex-companheiro da vítima. Posteriormente, o mesmo importunou sexualmente a mulher.

De acordo com o delegado da PCPR Thiago França, se condenado o homem pode pegar até 5 anos de reclusão.