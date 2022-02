Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em recente reunião bimestral ordinária da Atunorpi (Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná), realizada na quinta-feira (17) na cidade de Siqueira Campos, reuniu lideranças dos municípios na área do turismo e tratou dentro os assuntos, dos investimentos em parceria entre poderes públicos e privados para alavancar o turismo no Norte Pioneiro.

Durante a reunião, a palestra principal foi com o especialista da Secretaria de Planejamentos e Projetos Estruturantes do Governo do Estado, Pedro Luís Sá Teles Andrade. “O turismo está muito mais forte do que vocês possam imaginar. A bola da vez hoje é o turismo”, destacou durante sua fala.

Houve um destaque especial com a apresentação do programa Turismo em Foco em parceria com Senac/Fecomércio. Luciana de Souza Valgrande, Técnica de Relações com o Mercado detalhou o programa para os presentes. Eliseu Rocha, Presidente do GT Religioso falou também sobre a Rota do Rosário e o turismo da região.

O workshop: programa de fomento ao desenvolvimento turístico através da aplicação de recursos da administração pública em áreas particulares que caracterizem potencial turístico relevante ao município. Durante a apresentação, Pedro falou sobre as possibilidades.

“O Angra Doce tem muitas propriedades privadas e aí pergunta, como é que o município pode gastar recurso público em uma área privada, isso é impossível? Não, não é impossível, desde que bem preparada”.

De acordo com Pedro, “para que a prefeitura possa utilizar recurso público em uma área privada, não basta o prefeito querer, ir lá e gastar, vai responder. Aqui a proposta é criar um programa através de uma lei com todas as diretrizes, inclusive como o proprietário de uma área privada vai participar”, frisou.